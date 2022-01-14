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Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании

Виктория Храменкова

Спорт
Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании
Фото: instagram/ninety.ninth

Российский 18-летний фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании. По итогам двух программ спортсмен набрал 286,56 балла.

Отмечается, что второе место занял итальянец Даниэль Грассль, который набрал в сумме 274,48 баллов, а на третьем месте расположился латвиец Денис Васильев — 272,08 баллов.

В текущем сезоне Кондратюк стал чемпионом России, также он дважды был в призах на турнирах серии «Челленджер».

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы, которые проходят в Таллине. Отмечается, что россиянам удалось установить три мировых рекорда.

13 января россиянка Камила Валиева на чемпионате Европы установила новый мировой рекорд по баллам в короткой программе.

12 января российский фигурист Андрей Мозалев получил 99,76 балла в короткой программе на чемпионате Европы, что стало его новым личным рекордом. Выступая в Таллине, фигурист исполнил каскад — четверной тулуп плюс тройной тулуп, а также четверной сальхов и тройной аксель.

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