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Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на Гран-при в Токио

Полина Долганова

Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на Гран-при в Токио
Фото: youtube / Первый канал

Российские спортсмены в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап серии Гран-при в Токио в субботу, 13 ноября.

По итогам короткой и произвольной программ россияне набрали 215,44 балла.

На втором и третьем местах — американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс и британцы Лайла Фиар и Льюис Гибсон с 210,78 и 191,91 балла соответственно.

Другая пара из России, в составе которой спортсмены Софья Шевченко и Игорь Еременко, расположилась на девятом месте с 160,13 балла.

Этот этап Гран-при закончится 13 ноября. Следующий будет проходить с 19 по 21 ноября во французском городе Гренобль.

Накануне стало известно, что российские фигуристы в парном катании Александр Галлямов и Анастасия Мишина выиграли этап Гран-при в Токио. По итогам двух программ они набрали 227,28 балла. Серебро досталось фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. У них 213,27 балла.

Кроме того, россиянка Александра Трусова 24 октября заняла первое место в короткой программе на первом этапе серии Гран-при, который проходил в Лас-Вегасе.

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