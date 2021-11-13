Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Токио

Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России / fsrussia.ru

Российские фигуристы в парном катании Александр Галлямов и Анастасия Мишина выиграли этап Гран-при в Токио в субботу, 13 ноября.

По итогам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 227,28 балла.

Серебро досталось фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. У них 213,27 балла. Примечательно, что в олимпийском сезоне они тренируются у чемпиона Олимпийских игр Максима Транькова, который готовит их к соревнованиям совместно с Этери Тутберидзе.

Третье место заняли спортсмены из Японии Рику Миура и Рюити Кихара. Они набрали 209,42 балла.

Этот этап Гран-при закончится 13 ноября. Следующий будет проходить с 19 по 21 ноября во французском городе Гренобль.

Накануне стало известно, что российская фигуристка Дарья Усачева получила вертельный перелом бедра на Гран-при в Японии. 15-летняя спортсменка получила травму, неудачно приземлившись после прыжка в ходе разминки. Из-за травмы фигуристка была вынуждена сняться с чемпионата.

24 октября стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в короткой программе на первом этапе серии Гран-при, который проходил в Лас-Вегасе.