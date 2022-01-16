Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Они играют с нами»: Трамп заявил о недостаточном уровне уважения США при Байдене

Михаил Алимов

В мире
«Они играют с нами»: Трамп заявил о недостаточном уровне уважения США при Байдене
Фото: Whitehouse

Заявления России о возможности разместить военную инфраструктуру на Кубе и в Венесуэле вызваны недостаточным уровнем уважения США при президентстве Джо Байдена. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, Байдену не удается успешно противодействовать политике других государств на международной арене.

— Это нехватка уважения. У нас никогда не было таких проблем с (президентом России Владимиром - прим. «ВМ») Путиным и Украиной, не было проблем с (председателем КНР - прим. «ВМ») Си Цзиньпином. Китай, Россия и Иран занимаются провокациями и проводят агрессию. Они бы никогда не осмелились на такое раньше, и вы сами видели, что не делали этого. А теперь они играют с нами, — передает слова Трампа телеканал Newsmax.

До этого экс-президент заявил, что действия нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена ведут к разладу внутри американского общества. По словам Трампа, занявшие год назад Капитолий люди не являются террористами и мятежниками. При этом их нельзя сравнивать с теми, кто организовал теракты 11 сентября 2001 года. Он добавил, что попытки демократов препятствовать избирательным реформам в нескольких штатах говорят о жестком посягательстве на свободы граждан Соединенных Штатов

Читайте также:
Джо Байден Дональд Трамп Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте