«Они играют с нами»: Трамп заявил о недостаточном уровне уважения США при Байдене

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Заявления России о возможности разместить военную инфраструктуру на Кубе и в Венесуэле вызваны недостаточным уровнем уважения США при президентстве Джо Байдена. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, Байдену не удается успешно противодействовать политике других государств на международной арене.

— Это нехватка уважения. У нас никогда не было таких проблем с (президентом России Владимиром - прим. «ВМ») Путиным и Украиной, не было проблем с (председателем КНР - прим. «ВМ») Си Цзиньпином. Китай, Россия и Иран занимаются провокациями и проводят агрессию. Они бы никогда не осмелились на такое раньше, и вы сами видели, что не делали этого. А теперь они играют с нами, — передает слова Трампа телеканал Newsmax.

До этого экс-президент заявил, что действия нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена ведут к разладу внутри американского общества. По словам Трампа, занявшие год назад Капитолий люди не являются террористами и мятежниками. При этом их нельзя сравнивать с теми, кто организовал теракты 11 сентября 2001 года. Он добавил, что попытки демократов препятствовать избирательным реформам в нескольких штатах говорят о жестком посягательстве на свободы граждан Соединенных Штатов