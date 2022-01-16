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Принц Гарри планирует вернуть себе полицейскую охрану через суд

Михаил Алимов

В мире
Принц Гарри планирует вернуть себе полицейскую охрану через суд
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Принц Гарри ощущает угрозу собственной безопасности и, живя в США, пользуется услугами местного ЧОПа. Однако его сотрудники не имеют права действовать на территории Великобритании, поэтому принц решил вернуть себе право на полицейскую охрану через суд, говорится в материале Daily Mail.

Отмечается, что член королевской семьи опасается посещать Англию, в том числе во время праздников и торжеств, так как не ощущает себя в безопасности и лишен права на охрану, которая полагается каждому члену семьи Сассексов.

Адвокаты принца Гарри составили письмо в Министерство внутренних дел Великобритании с требованием обеспечить ему охрану на врем пребывания в стране. В противном случае дело может дойти до суда. Если это произойдет, то станет первым в истории подобным иском члена королевской семьи против правительства Ее Величества, пишет издание.

До этого сообщалось, что спустя полтора года после покупки в Монтесито особняка, стоимость которого составила 11 миллионов фунтов стерлингов, герцог и герцогиня Сассекские хотят переехать в другое место. Их решение связано с тем, что королевская пара не чувствует себя там «на седьмом небе» от счастья.

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