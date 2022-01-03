Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Принц Гарри и Меган Маркл планируют сменить место жительства

Виктория Храменкова

Общество
Принц Гарри и Меган Маркл планируют сменить место жительства
Фото: twitter/royalfamily

Спустя полтора года после покупки особняка в Монтесито, стоимость которого составила 11 миллионов фунтов стерлингов, герцог и герцогиня Сессекские хотят переехать в другое место. Их решение связано с тем, что королевская пара не чувствует себя там «на седьмом небе» от счастья.

Несмотря на то, что дом включает в себя девять спален, тренажерный зал, бассейн и теннисный корт — Гарри и Меган вовсе не в восторге от жилища. Недовольство объясняется месторасположением дома. Герцоги не могут почувствовать уединения, несмотря на то, что их особняк окружает изгородь из сосен и кипарисов.

— С продажей дома могут возникнуть некоторые трудности. Посколько его не будет на рынке, ведь купить его смогут только те люди, которые подтвердили свой доход и являются серьезными покупателями, — пишет издание Mirror, со ссылкой на источник.

Однако герцог и герцогиня уже выбрали новое место жительства. Они хотят переехать в дом, который расположен по соседству. Может быть именно там они смогут обрести счастье и спокойствие.

Перед католическим Рождеством принц Гарри и Меган Маркл впервые опубликовали фотографию дочери Лилибет. Девочка дебютировала на новой праздничной открытке семьи. Помимо нее на фото запечатлены Меган Маркл, принц Гарри и ее брат Арчи.

Читайте также:
особняк Меган Маркл принц Гарри
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте