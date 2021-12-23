Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали первую фотографию дочери Лилибет

Фото: Twitter / TeamRubicon

Принц Гарри и Меган Маркл впервые опубликовали фотографию дочери Лилибет. Об этом сообщили в американской НКО Team Rubicon.

— Мы благодарны Archewell Foundation и принцу Гарри, и Меган, герцогу и герцогине Сассекской за их поддержку наших усилий по принятию афганских семей в общины по всей стране. Для нас большая честь быть среди организаций, отмеченных на праздничных открытках их семей в этом году, — говорится в сообщении.

Девочка дебютировала на новой праздничной открытке семьи. Помимо нее на фото запечатлены Меган Маркл, принц Гарри и ее брат Арчи, отмечается на сайте Team Rubicon.

20 декабря СМИ сообщили, что принц Гарри и его супруга планируют стать родителями в третий раз. По данным инсайдера, на решение четы, которая планировала остановиться на двух наследниках, повлияло желание их двухлетнего сына Арчи иметь братишку.

Мальчик опасается, что его младшая сестричка Лилибет, когда она подрастет, не захочет играть с ним в мальчишеские игры — машинки и мяч. Родители, которые души не чают в сыне, не могут ему отказать, уточнил источник.

Принц Гарри заявил о своем намерении иметь максимум двух детей в интервью журналу Vogue в 2019 году. Он отметил, что на его решение повлияли благотворительные поездки, которые буквально «открыли ему глаза» на крайнюю необходимость улучшения экологии.