СМИ сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл планируют третьего ребенка

Фото: twitter/royalfamily

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют стать родителями в третий раз. Об этом сообщает издание New Idea со ссылкой на близкий семье источник.

По данным инсайдера, на решение четы, которая планировала остановиться на двух наследниках, повлияло желание их двухлетнего сына Арчи иметь братишку.

Мальчик опасается, что его младшая сестричка Лилибет, когда она подрастет, не захочет играть с ним в мальчишеские игры — машинки и мяч. Родители, которые души не чают в сыне, не могут ему отказать, уточнил источник.

Принц Гарри заявил о своем намерении иметь максимум двух детей в интервью журналу Vogue в 2019 году. Он отметил, что на его решение повлияли благотворительные поездки, которые буквально «открыли ему глаза» на крайнюю необходимость улучшения экологии.

Летом этого года принц Гарри и его супруга Меган Маркл получили награду британской благотворительной организации «Вопросы популяции» за решение отказаться от третьего ребенка. В организации отметили, что, ограничивая свою семью двумя детьми, королевская чета помогает спасти окружающую среду, а также обеспечивает лучшее будущее своим детям. Поведение герцога и герцогини Сассекских было названо «примером для подражания».