«Госуслуги» предупредили пользователей об участившихся случаях мошенничества

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Сервис «Госуслуги» отправил пользователям предупреждение об участившихся случаях мошенничества с их аккаунтами. Специалисты призывают не сообщать никому код из СМС и советуют, как защитить аккаунт.

— Не сообщайте код из СМС никому. Сотрудники «Госуслуг» никогда не запрашивают такой информации, — говорится в присланном электронном письме.

Помимо этого, они предлагают дополнительно защитить свои данные с помощью контрольного вопроса или входа по СМС.

Накануне в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России дали комментарии по поводу появления нового способа мошенничества с QR-кодами на портале госуслуг. Эксперты отметили, что схема аналогична получению доступа в онлайн-банк. Мошенники восстанавливают пароль к учетной записи на портале «Госуслуги» и крадут аккаунт. Во время входа в личный кабинет пользователя они вводят номер его телефона, а затем звонят ему и просят сообщить код, который приходит в СМС. После этого мошенники генерируют новый пароль, а настоящий владелец теряет доступ к кабинету. В министерстве отметили, что QR-код служит только предлогом для звонка. QR-код вносится в кабинет автоматически, и его не нужно привязывать.

О подобных случаях россиян попросили сообщать в полицию и на горячую линию поддержки портала «Госуслуги» по номеру 8 (800)100-70-10 или через платформу обратной связи.