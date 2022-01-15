В Минцифры рассказали, как защититься от представляющихся сотрудниками портала госуслуг мошенников

Фото: twitter.com/no_sro_ki

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России дали комментарии по поводу появления нового способа мошенничества с QR-кодами на портале госуслуг.

Эксперты отметили, что схема аналогична получению доступа в онлайн-банк. Мошенники восстанавливают пароль к учетной записи на портале «Госуслуги» и крадут аккаунт. Во время входа в личный кабинет пользователя они вводят номер его телефона, а затем звонят ему и просят сообщить код, который приходит в СМС. После этого мошенники генерируют новый пароль, а настоящий владелец теряет доступ к кабинету. В министерстве отметили, что QR-код служит только предлогом для звонка. QR-код вносится в кабинет автоматически, и его не нужно привязывать.

— Минцифры напоминает, что сотрудники госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. Не передавайте третьим лицам коды, пароли, номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию. Если вам позвонили и представились сотрудником портала госуслуг, не продолжайте разговор, кладите трубку, — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минцифры.

О подобных случаях россиян попросили сообщать в полицию и на горячую линию поддержки портала «Госуслуги» по номеру: 8 (800)100-70-10 или через платформу обратной связи.

До этого эксперты сообщили, что телефонные мошенники придумали новый метод обмана российских граждан, с помощью которого они получают доступ к аккаунтам россиян на портале госуслуг.

Согласно новой схеме обмана, мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками госуслуг. Затем они предлагают собеседникам привязать к странице пользователя QR-код о вакцинации с помощью набора цифр, которые придут по СМС. Именно этот код злоумышленники используют для входа в аккаунты жертв.