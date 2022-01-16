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Сергей Собянин заявил, что большинство развязок на МКАД реконструированы

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин заявил, что большинство развязок на МКАД реконструированы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты реконструировали большинство развязок на МКАД. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Большинство развязок на МКАД реконструированы. Это громадная стройка. Каждая из этих развязок — гигантское инженерное сооружение, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, работы проводятся без остановки движения автомобилей. В этом году должны достроить Осташковское и Алтуфьевское шоссе, которые являются важными развязками. Поэтому, считает мэр, «мучения автомобилистов закончатся».

— Они получат новую современную транспортную инфраструктуру, — резюмировал мэр.

До этого он сообщил, что в Москве до конца 2022 года запланировано реконструировать и построить 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД). По словам главы города, с открытием МЦД-4 у жителей 23 районов Москвы улучшится транспортная ситуация, появятся пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). В планах городских властей закончить строительство станций Печатники и Марьина Роща МЦД-2. Должны завершить работы по реконструкции станций Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной городок, Очаково и Тимирязевская. Между станциями Окружная МЦД и МЦК появится теплый переход.

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