Трамп заявил, что ложь американских чиновников о России мешала ему работать

Фото: Whitehouse

Ложь американских чиновников о России усложняла работу администрации США. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время митинга в Аризоне.

Он ответил на вопрос, с какой страной во время его пребывания на посту было сложнее всего работать. Он перечислил Россию, Северную Корею, Китай, Иран, но уточнил, что сложнее всего ему было работать именно с Соединенными Штатами.

— У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия». Все сфабрикованное, все созданное , — передает его слова РИА Новости.

До этого Трамп заявил, что заявления России о возможности разместить военную инфраструктуру на Кубе и в Венесуэле вызваны недостаточным уровнем уважения США при президентстве Джо Байдена. По его словам, Байдену не удается успешно противодействовать политике других государств на международной арене. Более того, Россия и Иран занимаются провокациями и показывают агрессию. Они бы никогда не осмелились на такое раньше, считает экс-лидер США.