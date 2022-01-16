Сергей Собянин рассказал о строительстве больницы в Коммунарке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Больница в Коммунарке будет современным многопрофильным центром. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Технологии, собранные в Коммунарке, — одни из лучших в мире. Первая очередь уже построена, она работает. К сожалению, сегодня — в основном на ковид. Вторая очередь тоже уже близится к завершению. Буквально недавно мы ввели в эксплуатацию амбулаторно-поликлинический центр, который оказывает в основном помощь онкобольным, — рассказал он в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По словам мэра, уже почти достроены центр для помощи при родах и детский корпус больницы. Они должны быть достроены в этом году. Там будет создан и центр лучевого лечения. Собянин надеется, что после завершения пандемии коронавируса больница в Коммунарке станет работать по основным профилям.

Ее общая площадь составит более 160 тысяч квадратных метров. В 2019 году были открыты четыре корпуса общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров. Это корпус с комфортными маломестными палатами, лечебно-диагностический корпус с передовыми техническими возможностями, патолого-анатомический корпус с инновационной морфологической и генетической лабораториями, а также вспомогательный корпус.

Кроме того, уже построены подстанция сокрой помощи, вертолетная площадка, детский инфекционный корпус и амбулаторно-поликлинический корпус, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что больница № 40 в Коммунарке расконсервирует временный госпиталь, так как врачи ожидают увеличения потока больных из-за «омикрон»-штамма коронавируса. Она укомплектована всем необходимым и готова к увеличению потока госпитализированных. В учреждении работает кол-центр, сотрудники которого обслуживают пациентов и их близких. При необходимости его штат можно увеличить.