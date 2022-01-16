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В столице поменяли газовое оборудование в 1,5 тысячи домов

Михаил Алимов

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В столице поменяли газовое оборудование в 1,5 тысячи домов
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В столице с начала программы капитального ремонта поменяли газовое оборудование в 1,5 тысячи домов. Срок его службы превысил 30 лет.

До того как приступить к работам, специалисты демонтируют вводные участки газопроводов, затем они проводят трубы от распределительных участков на фасадах в сами квартиры. Если им мешает кухонная мебель, то рабочие разбирают ее, а затем собирают обратно.

Для удобства представители власти просят москвичей предоставлять доступ бригадам в квартиры. Тогда ремонт оборудования пройдет быстро и закончится максимум через четыре дня. Всего в программу капремонта включены более 28,5 тысячи домов, в которых установлены свыше 355 тысяч газовых систем, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стал известен график планового технического обслуживания газовых приборов на текущий год. Точные даты жители столицы могут узнать на сайте Мосгаза или с помощью специального бота в Telegram. Для удобства горожан в прошлом году газовое предприятие Москвы разработало подписку на уведомления о предстоящем техобслуживании. Сообщение о скором визите придет на почту или в мессенджер за неделю или 24 часа. Также жители могут оценить работу газовщика.

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