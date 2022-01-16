Более 30 социальных объектов возведут инвесторы в ТиНАО до конца года

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В ТиНАО до конца года инвесторы построят более 30 социальных объектов. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы.

Отмечается, что появятся 15 детских садов на 2775 мест, 13 школ на 10 945 мест и 3 поликлиники, рассчитанные на 325 посещений в смену. Кроме того, будут построены две школы-гиганта в Десеновском и Сосенском поселениях. Рядом с деревней Рассказовкой возведут школу на 2,1 тысячи учеников.

Все здания строят по индивидуальным проектам, а после окончания работ их укомплектуют современным оборудованием и мебелью, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что инвесторы вложили в инженерные коммуникации Новой Москвы более 100 миллиардов рублей. Это создает необходимые условия для современного градостроительного развития. На территории Новой Москвы проектируется и строится более 100 километров магистральных сетей, решаются и другие важные задачи. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, до 2035 года в развитие инженерных коммуникаций в ТиНАО вложат 622 миллиарда рублей.