Москвичам рассказали о популярных направлениях волонтерства в городе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице существуют несколько направлений волонтерской деятельности для людей разных возрастов и увлечений. О них рассказали в ресурсном центре «Мосволонтер».

На конец 2021 года число волонтеров в городе превысило 700 тысяч человек, что выше показателей прошлого года на 17 процентов. В минувшем году было выдано около 42 тысяч личных книжек волонтера (ЛКВ) — документов, в которых фиксируются достижения добровольцев, а также позволяющих получить бонусы от партнеров центра.

— Средний возраст добровольца, по данным нашего соцопроса, проведенного в прошлом году, составляет 29 лет. Подавляющее большинство представителей сообщества — женщины (78,7 процента). Чуть меньше половины добровольцев являются работающими людьми (42,4 процента). На втором месте студенты (27,4 процента), а на третьем — школьники (15,7 процента), — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунина.

В «Мосволонтере» насчитывается несколько направлений помощи. Среди них медиаволонтеры, которые популяризируют добровольную деятельность в столице и освещают мероприятия, волонтерство в школах, а именно — круглогодичная программа «Первый шаг» по развитию добровольчества в общеобразовательных организациях.

Кроме того, есть специальное направление для граждан старше 55 лет. Их называют «серебряными» волонтерами. Еще одним важным направлением остается экология. Добровольцы сажают деревья, покупают корм для животных и проводят образовательные мероприятия. Патриотические волонтеры участвуют в соответствующих акциях, среди которых «Поздравь ветерана», «Линия памяти», «Красная гвоздика», фестиваль «Спасская башня» и День Государственного флага Российской Федерации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что для «серебряных» волонтеров — добровольцев старше 55 лет, в 2022 году пройдут мероприятие по повышению компьютерной грамотности, конкурс постов о волонтерской деятельности, а также продолжит работу проект «Серебряные маршруты». В новому году откроется «Компьютерная гостиная». Там расскажут, как правильно пользоваться интернет-сервисами и офисными программами.

— Мы рады, что ежегодно количество людей, готовых откликнуться на просьбу о помощи, увеличивается. И счет идет на десятки тысяч горожан, которые могут посвятить свое время, энергию и позитивный настрой для решения действительно важных задач. Волонтерское сообщество — это одно из самых уникальных общественных движений нашего города, да и всей страны, — отметила Драгунина.

Присоединиться к волонтерскому движению можно после авторизации на сайте mosvolonter.ru. Там необходимо выбрать конкретную акцию.