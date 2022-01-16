Горихвостку-чернушку обнаружили в Жулебинском лесопарке

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Жулебинском лесопарке обнаружили горихвостку-чернушку — птицу, которая до середины XX века обитала исключительно в горах. Согласно народной сказке, она принесла замерзающим людям огонь.

Горихвостка-чернушка размером почти с воробья, имеет темное тело и ржавчато-оранжевый хвост, оттенком напоминающий огонь. Раньше она обитала только на Кавказе и в горах Северного Алтая, но позже специалисты заселили ею западную часть России, постепенно смещаясь на восток.

Эта птица подвижна и непоседлива. Помогает садоводам, поедая насекомых и личинок. Любит принимать солнечные ванны и умеет, словно колибри, зависать в воздухе. Гнездо самец и самка строят вместе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что утку-мандаринку, занесенную в Красную книгу России, заметили в парке «Останкино». В европейской части России встретить этот вид уток можно очень редко, так как основные зоны его обитания — Амурская и Сахалинская области, а также Хабаровский и Приморский края. Последний раз особи этого вида прилетали в Москву в августе прошлого года: их заметили в усадьбе Архангельское-Тюриково. Всего на территории РФ обитает около 15 тысяч уток-мандаринок.