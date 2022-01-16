«Столицу заметет»: москвичей ждет снежная и морозная неделя

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На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается довольно прохладная и снежная погода, которую принесет активное атмосферное давление. При этом оттепелей и плюсовых температурных показателей ждать не приходится, так как погода в городе в этот период будет полностью соответствовать климатической норме января. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, начало недели ознаменуется выпадением большого количества осадков в виде снега, особенно сильно «заметет» столицу 17 января:

— В понедельник выпадет не менее трех сантиметров снега. Минимальная температура воздуха в этот день при юго-западных потоках достигнет ночью минус 5–7 градусов. А днем эти показатели поднимутся до минус 1–3 градусов. Будет ветрено: порывы ветра достигнут скорости 12–14 метров в секунду.

Во вторник погода будет облачной, с небольшим снегом. Температурный фон останется таким же, как 17 января. То есть минимальные показатели будут держаться на уровне минус 5–7 градусов, а максимальная температура сохранится в пределах минус 1–3 градусов, предупредила Позднякова.

На Крещение, 19 января, Москва окажется в тылу циклона, который принесет новую порцию снега. Более того, этот процесс повлияет на температурные показатели, а также на повышение атмосферного давления:

— Минимальная температура опустится до минус 7–10 градусов, а по области — до минус 12. Максимальная температура, которую мы будем ощущать в дневные часы, сохранится на таком же уровне. Это означает, что в столицу придут крещенские морозы и к нам начнут поступать порции более холодного воздуха. Если и есть день, который по ощущениям и температурному фону будет самым холодным на неделе, так это среда.

Эксперт отметила, что именно 19 января столичная погода вернется «на правильные климатические рельсы».

— Если в начале недели, в понедельник и вторник, погодные показатели превышали климатическую норму текущего месяца, то среда эту ситуацию исправит, — отметила она, — и московская погода под воздействием нового циклона станет соответствовать январю. То есть температурный фон приблизится к средним показателям: 9–9,5 градуса ниже нуля.

В последующие дни, заметила эксперт, погода будет определять циклон, который окажется «очень ныряющим», что снизит вероятность наступления оттепели, как это было на предыдущей неделе. Фон атмосферного давления 20 и 21 января понизится. В эти дни ожидается облачная погода, время от времени будет падать сильный снег. Минимальная температура останется на уровне минус 7–12 градусов, а дневная — минус 3–8 градусов.

В заключение Позднякова отметила, что рекордно низких температурных колебаний в Москве на будущей неделе не ожидается.