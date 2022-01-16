Центр имени Гамалеи рассчитывает создать вакцину от COVID-19 на основе нескольких штаммов

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Ученые Центра имени Гамалеи рассматривают вариант создания вакцины от коронавируса на основе сразу нескольких штаммов. Ими могут быть «дельта» и «омикрон». Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил замдиректора центра Денис Логунов.

— Рассматривается и обсуждается сделать такой поливалентный «Спутник», где будет и «дельта», и «омикрон». Или «ухань» и «омикрон»... Возможно создание такой более сложной вакцины, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, часть препарата будет защищать привившихся от новых вариантов вируса (на основе штаммов «дельта» или «ухань»), а другая часть (на основе штамма «омикрон») предоставит защиту от вируса, мутировавшего из «омикрона».

При этом вместе с «омикроном» в Россию придет очередная волна заболеваемости, поэтому людям нельзя «расслабляться».

— Идея вакцинации населения от ковида (заключается — прим. «ВМ») в сохранении тех жизней, когда люди могли бы заболеть и погибнуть. Мы все-таки рано или поздно придем (скорее, уже рано) к той ситуации, когда иммунная прослойка будет работать и будет снижать летальность, — резюмировал Логунов.

До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавирусной инфекции будет состоять из двух компонентов. Также эксперт напомнил, что назальная вакцина будет доступной для россиян уже в 2022 году.