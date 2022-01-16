Гинцбург поделился подробностями о назальной вакцине от коронавируса

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Назальная вакцина от коронавирусной инфекции будет состоять из двух компонентов. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Если данный препарат будет применяться как бустер, то достаточно будет одного компонента, — объяснил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Также эксперт напомнил, что назальная вакцина будет доступной для россиян уже в 2022 году.

2 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот и станет доступной для жителей России через три–четыре месяца. Также он рассказал, что такая вакцина эффективна против нового штамма COVID-19 «омикрон».

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28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».