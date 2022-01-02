Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 поступит в оборот

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Назальная вакцина против новой коронавируса поступит в гражданский оборот и станет доступна для российских граждан через три-четыре месяца. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Также он рассказал, что такая вакцина эффективна против нового штамма COVID-19 «омикрон».

— Лабораторные опыты показывают, что «Спутник V» в обычной инъекционной форме защищает от «омикрона», то естественно и в назальной форме она будет эффективна, — отметил Гинцбург, передает ТАСС.

Ученые ранее отмечал, эта назальная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. По его словам, такая форма вакцины создает местный иммунитет в носоглотке.

1/2 2/2

Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от COVID-19 начнется 15 января. Как сообщил Александр Гинцбург, в рамках исследования планируется набрать две группы людей: вакцинированных и тех, кто не вакцинировался.