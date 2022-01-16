В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в выходные дни

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В РФ нужно ограничить продажу алкоголя в выходные дни. С таким заявлением в воскресенье, 16 января, выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он считает, что такие меры необходимы для защиты здоровья россиян. Такая практика работает по всему миру и помогает уменьшить проблему с алкоголем у населения.

— Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя, — передает его слова портал Ura.ru.

Также депутат предлагает повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.

До этого эксперт московского отделения «Опоры России» Алексей Небольсин рассказал, что в 2022 году в России подорожает алкоголь: это коснется крепких и слабоалкогольных напитков, а также вин. Он пояснил, что алкоголь обычно делят на три категории: крепкие напитки, слабоалкогольные напитки и вина. Что касается крепких напитков, то рост цен в этом сегменте связан с рядом факторов. Например, российское вино может подорожать примерно на 15 процентов. Также продолжится рост цен на импортное вино.