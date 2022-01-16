Сергей Собянин рассказал о важности сервиса ЕМИАС в борьбе с коронавирусом

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Единая цифровая платформа ЕМИАС оказывает помощь столичным врачам в диагностике и лечении коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 16 января.

Он уточнил, что в настоящий момент все сервисы системы работают практически в «боевом режиме».

— С помощью ЕМИАС медики оперативно получают доступ к истории болезни пациента, результаты тестов на COVID-19. Система помогает ставить диагнозы и принимать решение о госпитализации или лечении на дому, — заявил глава города.

Сергей Собянин также отметил вклад технологий компьютерного зрения и голосового ввода в борьбу в пандемией коронавируса. Такие разработки позволили сократить время расшифровки КТ-снимков до нескольких минут.

— Результаты всех исследований сохраняются в электронной медкарте москвичей. Резервные госпитали и коронавирусные стационары оснащены сервисом «Ньюс2», интегрированным с ЕМИАС. На основе внесенных данных он отслеживает текущее состояние пациента и оценивает риски ухудшений, — добавил мэр столицы.

На официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» он подчеркнул, что Москва продолжает постепенно создавать базу для цифровых технологий в системе здравоохранения.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что для борьбы с пандемией коронавируса в городе была создана система лабораторных исследований, в которую вошли 25 городских, федеральных и частных лабораторий.