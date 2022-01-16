Астрологи назвали несовместимые по знаку зодиака пары

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Астрологи убеждены, что проблемы в отношениях и частые ссоры можно объяснить несовместимыми знаками зодиакального круга. Так, специалисты рассказали, представителям каких знаков не суждено быть вместе.

Одинаково упрямые и любящие споры Близнецы и Скорпионы зачастую конфликтуют друг с другом из-за особенностей характера. При этом ни один из них не идет на примирение первым.

Тельцы и Близнецы по-разному воспринимают жизнь и окружающий мир. Первые любят стабильность, а вторые — приключения и движение вперед. На этой почве возлюбленные часто ругаются, что приводит к разрыву романа.

Раки не терпят отчужденность Водолеев, а те не понимают чрезмерной эмоциональности и требовательности партнера. Такие отношения раздражают обоих влюбленных несмотря на чувства.

Не суждено прожить счастливую совместную жизнь Рыбам и Овнам. Первые не любят говорить напрямую, а вторые — не смыслят своей жизни без прямолинейности, из-за чего в таком союзе нередки ссоры.

Напористость Скорпионов подавляет нрав Овнов, которые с трудом терпят притеснения. Однако на долгие отношения в этом случае рассчитывать не стоит.

Категоричные Львы и вдумчивые Девы зачастую раздражают друг друга особенностями характеров. Львы не идут на уступки и никогда не признают свои ошибки, что тяжело воспринимается нежными Девами.

Упрямые Овцы и Тельцы не готовы идти на компромиссы. В их отношениях всегда прослеживается конфликт между спокойствием и жажды авантюр.

Также недолгий союз ожидает Близнецов и Раков. Первые из них любят ощущать уверенность в завтрашнем дне, а вторые выступают за стабильность и простоту жизни.

Заключительной парой стали Козероги и Весы. Такие люди неплохо ладят друг с другом, однако, отношения могут раскрыть негативные черты характеров, передает издание InStyle.

Накануне астролог Павел Глоба составил список из шести знаков зодиака, представители которых обречены на счастье.