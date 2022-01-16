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Уголовное дело возбудили по факту оскорбления пассажиров в столичном автобусе

Виктория Сикерина

Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту оскорбления пассажиров в столичном автобусе
Фото: СК РФ

Уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» возбудили по факту незаконных действий молодого человека в общественном транспорте Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по городу в воскресенье, 16 января.

По данным ведомства, в Сети распространилось видео, на котором мужчина агрессивно высказывается в адрес попутчиков в столичном автобусе.

— В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия, — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент сотрудники СК РФ по Москве устанавливают обстоятельства инцидента и проводят комплекс мер для задержания виновника конфликта и выяснения его причастности к случившемуся, говорится на официальном сайте ведомстве по городу.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что сотрудники полиции должны оценить действия молодого человека, который назвал себя уроженцем республики и оскорблял пассажиров московского автобуса.

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