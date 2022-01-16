Глава Дагестана оценил инцидент в столичном автобусе
Сотрудники полиции должны оценить действия молодого человека, который назвал себя уроженцем Дагестана и оскорблял пассажиров московского автобуса. Такое мнение выразил глава республики Сергей Меликов в воскресенье, 16 января.
До этого в Сети появилось видео, на котором мужчина вступил в конфликт с попутчиками и позволил себе националистические заявления.
— Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи, — отметил глава Дагестана.
Меликов добавил, что виновник случившегося должен извиниться перед оскорбленными, а также перед всеми дагестанцами, передает ТАСС.
Утром 15 января стало известно о дорожной аварии с участием пассажирского автобуса. Она произошла по адресу Варшавское шоссе, дом 179, строение 1, в районе 08:46. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе и двухмесячный малыш. В момент аварии ребенок находился на руках у матери и ударился о поручень.
По словам таксиста, который является участником аварии, его занесло, когда он пытался обогнать пассажирский автобус, в результате чего произошло столкновение. По данным ГИБДД, именно действия водителя легковой машины стали причиной изменения траектории движения автобуса.
Установление всех обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Москвы.