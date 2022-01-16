Глава Дагестана оценил инцидент в столичном автобусе

Фото: president.e-dag.ru / Официальный сайт главы Республики Дагестан

Сотрудники полиции должны оценить действия молодого человека, который назвал себя уроженцем Дагестана и оскорблял пассажиров московского автобуса. Такое мнение выразил глава республики Сергей Меликов в воскресенье, 16 января.

До этого в Сети появилось видео, на котором мужчина вступил в конфликт с попутчиками и позволил себе националистические заявления.

— Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи, — отметил глава Дагестана.

Меликов добавил, что виновник случившегося должен извиниться перед оскорбленными, а также перед всеми дагестанцами, передает ТАСС.

Утром 15 января стало известно о дорожной аварии с участием пассажирского автобуса. Она произошла по адресу Варшавское шоссе, дом 179, строение 1, в районе 08:46. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе и двухмесячный малыш. В момент аварии ребенок находился на руках у матери и ударился о поручень.

По словам таксиста, который является участником аварии, его занесло, когда он пытался обогнать пассажирский автобус, в результате чего произошло столкновение. По данным ГИБДД, именно действия водителя легковой машины стали причиной изменения траектории движения автобуса.

Установление всех обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Москвы.