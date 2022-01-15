Появились первые подробности ДТП с автобусом и легковушкой на Варшавском шоссе

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Россия, Москва, Варшавское шоссе, вл179с1 Карта всех событий

Авария с участием автобуса перевозчика «Трансавтолиз» и автомобиля такси произошла в субботу, 15 января, на Варшавском шоссе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что авария произошла по адресу Варшавское шоссе, дом 179, строение 1, в районе 08:46.

По предварительной информации, таксист не уступил дорогу водителю автобуса, из-за чего и произошло ДТП.

В результате случившегося пострадали пять человек. К настоящему моменту они уже переданы медикам.

— На Варшавском шоссе в районе дома 179 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Hyundai. По предварительным данным, пострадали 5 человек, включая ребенка, — сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все подробности произошедшего.

— Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра осуществляется по одной полосе из четырех, — предупредили в дептрансе.

О ДТП стало известно утром 15 января. Тогда уточнялось, что на место аварии прибыли четыре машины скорой помощи.

За первые четыре дня рабочей недели 2022 года в столице попались 266 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. В ведомстве отметили, что у 114 из них удалось установить состояние опьянения, еще 133 водителя отказались от процедуры освидетельствования. При этом 19 остановленных инспекторами автомобилистов уже были лишены прав за подобные нарушения. Теперь им грозит уголовная ответственность.