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Названа причина аварии на Варшавском шоссе, в которой пострадали девять человек

Полина Долганова

Происшествия
Названа причина аварии на Варшавском шоссе, в которой пострадали девять человек
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссе, вл179с1 Карта всех событий

Водитель автомобиля такси марки Hyundai раскрыл подробности аварии, которая произошла на Варшавском шоссе. Его слова приводит Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

По словам таксиста, его занесло, когда он пытался обогнать пассажирский автобус, в результате чего произошло столкновение.

По данным ГИБДД, именно действия таксиста стали причиной изменения траектории движения автобуса.

— Водитель автобуса после столкновения совершил наезд на мачту городского освещения, — пояснили в ведомстве.

Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств ДТП, сообщили они в своем Telegram-канале.

— В результате происшествия 9 человек получили травмы, в том числе 3-месячный ребенок. Все пострадавшие — пассажиры автобуса, тяжелых травм не зафиксировано. Им оказана медицинская помощь на месте. Мама и ребенок проходят необходимое обследование в медицинском учреждении, — рассказали в прокуратуре.

Об этой аварии стало известно утром 15 января. Она произошла по адресу Варшавское шоссе, дом 179, строение 1, в районе 08:46. В инциденте пострадали девять человек, в том числе и двухмесячный малыш. На момент ДТП ребенок находился на руках у матери и ударился о поручень.

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