Роскомнадзор потребовал у Meta разблокировать страницу российской делегации в Вене

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Роскомнадзор потребовал от американской компании Meta, которая владеет социальной сетью Facebook, разблокировать страницу делегации России в Вене на переговорах по военной безопасности и контролю вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства в воскресенье, 16 января.

Помимо этого, в Роскомнадзоре потребовали предоставить объяснения причины таких ограничений.

Составители направленного компании Meta письма отметили, что блокировка противоречит ключевому принципу свободного распространения информации и доступа к ней без препятствий. Такие действия в РКМ расценили как цензуру, что запрещено Конституцией РФ, пишет РИА Новости.

Днем 16 января стало известно, что социальная сеть Facebook заблокировала страницу делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю вооружения в австрийской Вене. Соцсеть объяснила такое решение размещением запрещенного контента. Однако представители российской делегации публиковали лишь заявления руководства страны и Министерства иностранных дел (МИД) РФ. По этой причине делегация выразила намерение обратиться к руководству ОБСЕ и разъяснить проблему.