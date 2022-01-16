Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах по безопасности

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Социальная сеть Facebook заблокировала страницу делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю вооружения в австрийской Вене. Об этом рассказал руководитель делегации РФ Константин Гаврилов в воскресенье, 16 января.

По его словам, соцсеть объяснила такое решение размещением запрещенного контента. Однако представители российской делегации публиковали лишь заявления руководства страны и Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

По этой причине делегация выразила намерение обратиться к руководству ОБСЕ и разъяснить проблему, пишет ТАСС.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.