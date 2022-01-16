«Втяни живот»: Костенко показала фигуру без фотошопа после третьих родов

Фото: instagram/kostenko.94

Модель и блогер Анастасия Костенко часто выкладывает в личный блог семейные фотографии и делится подробностями воспитания детей и третьих подряд родов.

Сейчас девушка вместе с супругом Дмитрием Тарасовым и детьми находится в отпуске на Мальдивах и радует поклонников яркими снимками и фотографиями в купальнике. Подписчицы не устают восхищаться формами Анастасии спустя три месяца после последних родов.

Однако откровенные фотографии стали причиной потока негативных комментариев. Некоторые фолловеры отметили, что Костенко перебарщивает с фотошопом, а в жизни выглядит гораздо полнее, чем на опубликованных в личном блоге кадрах.

Сама модель старается не обращать внимания на хейтеров. При этом девушка не отрицает того, что еще не пришла в былую физическую форму и окончательно не восстановилась после родов.

— Вот и я услышала от мамы: «Втяни живот, Настя». Ну ничего, хорошего человека должно быть много, — иронично поделилась она на странице в социальной сети Instagram.

Недавно Анастасия Костенко впервые показала лицо сына.