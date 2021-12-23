«Я его обожаю»: Костенко впервые показала младшего сына от Тарасова

Фото: instagram/kostenko.94

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко, ставшая недавно в третий раз мамой, впервые показала лицо сына. Видео, где она укачивает маленького Алексея, Костенко опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

— Алексей с древнегреческого — «защищать», «отражать», «предотвращать». И этим все сказано. Хотя нет, забыли добавить, что я его обожаю, — написала модель.

Подписчики поддержали Костенко и порадовались ее счастью.

«Настюша, детки — это самое лучшее, что может случиться с нами»; «Ой, Настюш, какая прелесть наблюдать за вами»; «У вас подрастает маленький защитник», — написали подписчики модели.

Однако до этого Костенко поделилась с подписчиками, что столкнулась с депрессией и семейными трудностями после третьих родов подряд. Девушка заявила о проблемах с фигурой и попросила подписчиков не критиковать ее за это.

В последнее время общественность обратила внимание и на проблемы в отношениях между супругами, хотя они отрицают разлад. В особенности слухи подогрело недавнее выступление бывшей жены Тарасова Ольги Бузовой. Она публично унизила экс-возлюбленного.

Нынешняя семья футболиста отреагировала на нападки звезды. Однако в большей степени Костенко волнуют собственные проблемы и чрезмерная критика в свой адрес.