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«У меня бока»: Костенко пожаловалась на несовершенства фигуры после третьих родов

Виктория Сикерина

Общество
«У меня бока»: Костенко пожаловалась на несовершенства фигуры после третьих родов
Фото: instagram/kostenko.94

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко столкнулась с депрессией и семейными трудностями после третьих родов подряд. Девушка заявила о проблемах с фигурой и попросила подписчиков не критиковать ее за это.

В последнее время общественность обратила внимание и на проблемы в отношениях между супругами, хотя они отрицают разлад. В особенности слухи подогрело недавнее выступление бывшей жены Тарасова Ольги Бузовой. Она публично унизила экс-возлюбленного.

Нынешняя семья футболиста отреагировала на нападки звезды. Однако в большей степени Костенко волнуют собственные проблемы и чрезмерная критика в свой адрес.

— Я знаю, что у меня бока. Вижу себя и адекватно оцениваю картину. Я же не булочками их наела. Я вынашивала третьего ребенка подряд. Думаете, мне самой приятно видеть себя такой? Я ненавижу кожу, которой еще разглаживаться и разглаживаться, целлюлит… Зачем вы все время мне об этом пишите? Мне и так нелегко сейчас. И больше не вижу смысла этого скрывать, — заявила она на странице в социальной сети Instagram.

До этого Анастасия Костенко пожаловалась на неумеренный аппетит после третьих родов.

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