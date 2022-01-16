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Стали известны подробности состояния актера Рудакова за несколько дней до смерти

Виктория Сикерина

Общество
Стали известны подробности состояния актера Рудакова за несколько дней до смерти
Фото: Instagram / Иван Рудаков

Коллега умершего актера Ивана Рудакова по кинофильму «Медиум» Наталья Суркова рассказала, что в декабре прошлого года артист почувствовал недомогание прямо во время съемок второй части проекта.

— Я помню, что на площадке прозвучала такая фраза: «Мы немного меняем сцены, потому что Ване стало плохо с сердцем». Ему вызвали скорую, но потом что-то произошло, вечером он приехал. Я думала, это единичный случай, — призналась она.

Суркова назвала Рудакова работоспособным и общительным мужчиной. Хотя коллеги не имели близких отношений, новость о смерти артиста повергла девушку в шок, пишет Пятый канал.

Также за несколько дней до смерти отец актера рассказал, что его госпитализировали в реанимацию больницы имени Плетнева в Москве. Врачи решили подключить его к аппарату ИВЛ и диагностировали множественные заболевания сердца и легких.

— Последствия ковида, который он перенес этим летом. Положение крайне тяжелое, но мы верим, что общими молитвами вернем Ваню к жизни, — написал на днях отец Рудакова в личном блоге в Instagram.

16 января стало известно, что Иван Рудаков, наиболее известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Ланцет», скончался в возрасте 43 лет.

Артист родился 19 октября 1978 года в столице в семье режиссеров. Профессиональное образование он получил на курсах актерского мастерства Всеволода Шиловского. После этого состоялся дебют артиста. Он сыграл рок-исполнителя Влада Бойцова в киноленте «Попса».

За творческую карьеру артист сыграл более 40 ролей. Наиболее известными стали работы в сериалах «Склифосовский», «Кухня», «Алешкина любовь» и «Рубеж».

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