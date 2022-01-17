Умерла звезда сериала «Клон» Франсуаза Фортон

Фото: youtube.com

Умерла звезда сериала «Клон», бразильская актриса Франсуаза Фортон. Она скончалась вследствие тяжелой болезни на 64-м году жизни.

Выяснилось, что еще в 1989 году врачи диагностировали у артистки рак шейки матки, сообщает издание Extra.

У знаменитости остались супруг, театральный продюсер Эдуардо Барата, и их сын Гильерме Фортон Виотти.

— Милая Франсуаза Фортон, жаль! Пусть Бог примет тебя с большим количеством света, — написала коллега актрисы Нивея Стелманн.

Российским зрителям Фортон стала известна по сериалу «Клон», в котором сыграла Симоне, помощницу профессора Альбьери. Актриса продолжала работать вплоть до 2019 года — последней ее работой на телевидении стал сериал «Любовь без равных».