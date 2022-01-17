Смертельная инсомния: врач предупредил о серьезных болезнях, к которым приводит бессонница

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Отсутствие здорового сна и бессонница могут привести к серьезным сосудистым заболеваниям и развитию сердечной аритмии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-сомнолог Анатолий Литвин.

По словам эксперта, согласно ряду исследований, именно бессонница ставит под угрозу работу сердца. Доказано, что чем короче и беспокойнее сон, тем меньше продолжительность жизни:

— Одной из причин бессонницы являются болевые ощущения. Например, если болит спина или нога, зуб или другой участок тела. Поэтому снотворное не поможет, нужно идти в кабинет врачей, которые смогут устранить основную проблему. Есть такое понятие, как «гормональная» бессонница, и в эту группу входят заболевания щитовидной железы, ночная тахикардия, сахарный диабет второго типа и частые мочеиспускания. Все это также отбивает возможность уснуть и выспаться.

Хронический стресс, заболевания сердца, одышка и сердцебиение, которые не дают заснуть, а также повышение давления и головные боли — все это так называемые соматические причины, которые лечатся не снотворными, а врачами-специалистами.

Внешние причины, заметил врач, также могут влиять на нарушение режима сна и развитие бессонницы — это смена часовых поясов, характер работы и иные причины.

— Хроническая бессонница чаще всего нарушает функцию сосудов эндотелия, что влечет за собой раннее развитие атеросклероза, прогрессирование ишемической болезни сердца, повышение артериального давления, особенно когда у пациента во время сна происходит апноэ — остановка дыхания.

Сердечная аритмия — еще одна проблема, которую порождает нездоровый сон.

Эксперт отметил, что уникального рецепта для лечения бессонницы нет, поэтому без похода к врачу-сомнологу, который изучит проблему и назначит грамотное лечение, — не обойтись.