Иммунолог Коновалов рассказал, как предотвратить преждевременное старение после COVID-19

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Медицинские осмотры и сдача анализов в первый год после перенесенного коронавируса помогут предотвратить раннее развитие старения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил врач-иммунолог Владимир Коновалов.

По мнению медика, именно раннее выявление новых патологий позволяет начать процесс терапии и продлить молодость организма и жизнь пациента.

Специалист также акцентировал внимание на том, что при риске преждевременного старения в молодом возрасте этот процесс не будет столь глобальным, как у пожилых лиц:

— Вряд ли у 35-летнего пациента, который пару лет назад переболел коронавирусом, вмиг возникнут все патологические и хронические болезни, которыми страдают его возрастные родственники.

Коновалов подчеркнул, что у молодого пациента иммунная система работает на порядок лучше, чем у возрастного, что исключает «всеобъемлющее старение».

Но вот риск проявления скрытых хронических недугов, спровоцированные COVID-19, сохраняется:

— Предотвратить возможное развитие ранних признаков старения после коронавируса можно только с помощью тщательных анализов и медосмотров, особенно в первый год после перенесенной болезни.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что любые первичные и визуальные изменения в виде морщин на лице, появившиеся после «короны», связаны не с «молниеносным старением», а с нарушением нервной системы и стрессами.