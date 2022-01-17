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Столичные спасатели начнут патрулировать водоемы города на уникальной аэролодке

Виктория Сикерина

Город
Столичные спасатели начнут патрулировать водоемы города на уникальной аэролодке
Фото: Пресс-служба Комплекса городско хозяйства Москвы

Московские спасатели получили уникальную аэролодку, которая способна разгоняться до 140 километров в час и работать при температуре воздуха ниже 50 градусов. С ее помощью специалисты начнут патрулировать городские водоемы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 17 января.

Он отметил, что современное спасательное судно называется «Север 650К».

— Оно предназначено для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что дно лодки защищает устойчивый к перепадам температур, пластичный и долговечный полимерный материал, который позволяет преодолевать ледяные торосы и переходить с воды на снег и обратно.

Помимо этого, грузоподъемность лебедки составляет 1,5 тонны, из-за чего на борту могут одновременно находиться шесть человек.

— По результатам эксплуатации аэролодки будет принято решение о необходимости увеличения их числа на вооружении Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, — заключил заместитель мэра Москвы.

До этого Петр Бирюков рассказал, что демонтаж части уличных украшений стартовал в столице.

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