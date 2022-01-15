Демонтаж части уличных новогодних украшений начался в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Демонтаж части уличных украшений начали проводить в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— После окончания праздников мы приступили к проведению демонтажа новогодних конструкций, в первую очередь с улиц уберут около тысячи елей, плакаты и некоторые объемные декоративные элементы, — пояснил заммэра.

К Новому году и Рождеству Москву украсили более четырех тысяч декоративных конструкций. Все они используются повторно каждый год. После демонтажа декор отправят на склады, где его почистят, проверят на наличие повреждений и отремонтируют.

Бирюков уточнил, что световые конструкции снимать не будут. Источники дополнительного света останутся на улицах Москвы и будут радовать горожан до весны, передает слова заммэра Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

2 января в Москве стартовала акция «Елочный круговорот» по сбору хвойных деревьев на утилизацию. Сдать их можно до 20 февраля. В рамках акции в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.