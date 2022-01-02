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В Москве стартовала акция «Елочный круговорот» по сбору хвойных деревьев на утилизацию

Василий Плиткин

Город
В Москве стартовала акция «Елочный круговорот» по сбору хвойных деревьев на утилизацию
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В столице стартовала ежегодная акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елочный круговорот». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков в воскресенье, 2 января.

— С сегодняшнего дня и до 20 февраля в городе будут работать более 580 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях, — отметил заммэра.

Петр Бирюков напомнил, что акция «Елочный круговорот» проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан.

— Ее главная цель — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, — подчеркнул заместитель мэра. — Месторасположение пунктов определяется путем голосования на портале «Активный гражданин», приемка деревьев осуществляется бесплатно.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках акции в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие новогодней мишуры и украшений.

Бирюков уточнил, что собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

1 января в столице приступил к работе Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Этот статус по итогам конкурсного отбора был присвоен государственному унитарному предприятию «Экотехпром», которое уже более двух десятилетий оказывает услуги по обращению с отходами.

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