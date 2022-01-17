Пять участков бывших промзон реорганизуют в столице по программе «Индустриальные кварталы»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В столице по программе «Индустриальные кварталы» реорганизуют еще пять участков бывших промзон. Их общая площадь составит 105 гектаров. Об этом в понедельник, 17 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сейчас на этих территориях в основном находятся склады, а на одном — многолетний недострой, пятиэтажный гараж-стоянка. Реализация проектов позволит создать современные, удобные для жизни и работы кварталы. В столице появятся новые производства, жилье и места для отдыха, будет создано 22 тысячи новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций превысит 220 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят восемь миллиардов рублей, — рассказал он.

По его словам, участки реорганизуют в трех округах. В САО они будут в Тимирязевском и Головинском районах, в СВАО реорганизация ожидает участки промзон в районах Отрадное и Свиблово. В ВАО изменится участок бывшей промзоны Калошино в Гольянове.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что инвесторы возведут более 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

— Две территории сохранят промышленные функции. На участке в Гольянове современные высокотехнологичные производства и объект пожарной охраны разместятся на 166 тысячах квадратных метров, а общественно-деловые постройки займут более 120 тысяч квадратных метров. В Головинском районе возведут производственные постройки (на площади 500 тысяч квадратных метров), общественно-деловые постройки (166 тысяч квадратных метров), жилье (1,2 миллиона квадратных метров, из них почти 400 тысяч квадратных метров построят по программе реновации), — сообщил он.

При этом в районах Отрадное, Свиблово и Тимирязевский будут построены только общественно-деловые здания, а их площадь составит более 360 тысяч квадратных метров. Напротив Главного ботанического сада возведут гостиницу, площадью свыше 90 тысяч «квадратов», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 18 тысяч рабочих мест создадут на территории бывшей промышленной зоны «Огородный Проезд» в Бутырском районе Москвы. Объем инвестиций в проект составит 62 миллиарда рублей. При этом ожидается, что ежегодные поступления в бюджет города будут превышать 3,5 миллиарда рублей.