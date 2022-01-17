Москвичам рассказали об изобретениях воспитанников детских технопарков

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

17 января празднуется День детских изобретений. Сегодня в столице доступно более 20 детских технопарков, где юные горожане получают знания в областях промышленного дизайна, роботостроения и нанотехнологий, а также совершают научные открытия.

Ежегодно обучение проходят около 100 тысяч детей в 111 современных лабораториях.

— Маленькие изобретатели обучаются по 400 образовательным программам и 46 направлениям, среди которых мультимедийные технологии, программирование, робототехника, — отметил глава московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Так, ребятам уже удалось разработать умную мусорку, уникальное колесо для передвижения по неустойчивым поверхностям и гусеничное инвалидное кресло.

Например, инновационную урну изобрел десятиклассник и воспитанник детского технопарка «Альтаир», созданного на базе РТУ МИРЭА, Андрей Белов. Смысл разработки — удаленно отследить, когда мусор наполнит урну, и вовремя очистить ее, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы

На днях заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что Более 450 учеников детских технопарков Москвы одержали победу на национальных конкурсах в 2021 году.