Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Российским суррогатным матерям могут запретить рожать для иностранцев

Полина Долганова

Общество
СМИ: Российским суррогатным матерям могут запретить рожать для иностранцев
Фото: Pexels

Государственная дума в феврале может в первом чтении принять законопроект, запрещающий суррогатным матерям рожать ребенка для иностранных граждан. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

По данным источников, законопроектом даже предусматривается введение обязательной процедуры получения детьми российского гражданства, если они были рождены суррогатной матерью.

— Россия — одна из стран, где суррогатное материнство возможно, и для этого даже есть своя правовая база. <...> В Швейцарии суррогатное материнство запрещено на уровне Конституции. Поэтому я считаю, что наличие у нас в стране норм суррогатного материнства не должно превратить наше государство в канал для торговли детьми, — отметил заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Его слова приводит газета «Известия».

17 декабря в Госдуму внесли поправки к законодательству, которыми предлагается запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Об этом сообщил председатель комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Кроме того, суррогатными матерями, как уточнил он, смогут стать только россиянки. При этом запрет не распространяется на случаи, когда гражданин России находится в браке с иностранцем или лицом без гражданства.

Читайте также:
Госдума Суррогатное материнство Беременность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте