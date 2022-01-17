СМИ: Российским суррогатным матерям могут запретить рожать для иностранцев

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Государственная дума в феврале может в первом чтении принять законопроект, запрещающий суррогатным матерям рожать ребенка для иностранных граждан. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

По данным источников, законопроектом даже предусматривается введение обязательной процедуры получения детьми российского гражданства, если они были рождены суррогатной матерью.

— Россия — одна из стран, где суррогатное материнство возможно, и для этого даже есть своя правовая база. <...> В Швейцарии суррогатное материнство запрещено на уровне Конституции. Поэтому я считаю, что наличие у нас в стране норм суррогатного материнства не должно превратить наше государство в канал для торговли детьми, — отметил заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Его слова приводит газета «Известия».

17 декабря в Госдуму внесли поправки к законодательству, которыми предлагается запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Об этом сообщил председатель комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Кроме того, суррогатными матерями, как уточнил он, смогут стать только россиянки. При этом запрет не распространяется на случаи, когда гражданин России находится в браке с иностранцем или лицом без гражданства.