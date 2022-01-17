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Более 80 бесплатных вебинаров проведет столичная Госинспекция по недвижимости в 2022 году

Михаил Алимов

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Более 80 бесплатных вебинаров проведет столичная Госинспекция по недвижимости в 2022 году
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В 2022 году московская Госинспекция по недвижимости проведет свыше 80 бесплатных вебинаров на тему имущественно-земельных отношений. Они должны помочь уменьшить количество правонарушений в этой сфере.

— Формат встреч позволяет в режиме онлайн доступно рассказать о правилах использования объектов недвижимости и ответить на вопросы, волнующие граждан, в том числе предпринимателей. В этом году Госинспекция по недвижимости планирует провести свыше 80 онлайн-мероприятий для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и представителей бизнес-сообщества, — рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, программа вебинаров будет дополняться в течение года с учетом запросов аудитории.

Среди разбираемых тем будет использование земельных участков и нежилых помещений, налоговые льготы для владельцев объектов недвижимости, оформление земельно-имущественных отношений, последствия нарушений в сфере землепользования и т. д. Каждый вебинар рассчитан на 45 минут, но при большом количестве вопросов может быть продлен до одного часа. Рассчитаны мероприятия на аудиторию от 70 до 100 человек. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, передает официальный сайт мэра Москвы. Ознакомиться с расписанием вебинаров и получить больше информации можно на портале.

До этого сообщалось, что в рамках проекта «Мама онлайн» Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ запускает новые курсы для предпринимательниц. Бесплатные занятия «Как самозанятой развить бизнес с нуля» научат слушательниц, как поэтапно открыть бизнес, определить целевую аудиторию и продвигать свой продукт.

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