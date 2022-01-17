Синоптик рассказал жителям столицы о погоде на наступившей неделе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Аномально повышенная для текущего месяца температура воздуха ожидается в городе 17 января. Однако на следующий день прогнозируются осадки в виде снега, усиление порывов ветра, метель и гололедица. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в понедельник уровень атмосферного давления упадет до 725 миллиметров ртутного столба. Такое явление связано с приближением глубокого циклона.

— Будет непогода: теплая погода с температурой от минус одного до минус трех градусов. Это очень высоко, — заявил метеоролог.

Вильфанд добавил, что температурное отклонение от климатической январской нормы составит около шести градусов 17 и 18 января. Также во вторник ожидается метель, гололедица и снегопад.

В ночь перед Крещением в Москве похолодает до минус 10 градусов, цитирует РИА Новости слова специалиста.

Ранее главный эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, что на Крещение, 19 января, Москва окажется в тылу циклона, который принесет новую порцию снега. Более того, этот процесс повлияет на температурные показатели, а также на повышение атмосферного давления.