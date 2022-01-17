Система СМС-уведомлений для победителей торгов заработала на инвестпортале Москвы

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На инвестиционном портале Москвы заработала система СМС-уведомлений для победителей торгов. Это существенно экономит время и позволяет инвесторам вовремя оформить все необходимые документы.

— Городу важно, чтобы предприниматели оперативно получали информацию. СМС-оповещение позволяет победителям торгов соблюсти все установленные сроки и точно знать, на каком этапе оформления находятся документы, — сообщил руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

Для каждого объекта существуют строго установленные законом временные рамки, согласно которым нужно оформить договор. После получения уведомления его можно подписать прямо на инвестиционном портале — в личном кабинете. Если что-то с документами будет не так, пользователь также получит уведомление, передает официальный сайт мэра столицы.

— В 2021 году была проделана большая работа по развитию личного кабинета на инвестиционном портале города Москвы. У победителей торгов появились возможности обмениваться документами с продавцом, подписывать их, а также получать полную информацию обо всех этапах прохождения сделки, — рассказал заместитель руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Алексей Гаранин.

До этого сообщалось, что в столице заключен первый полностью электронный договор об аренде недвижимости. Эта часть городской среды стала цифровой.