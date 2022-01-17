Отправка документов в онлайн-формате стала доступна для участников программы реновации

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Сервис «Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации» стал доступен на портале mos.ru. Теперь горожане смогут отправлять копии необходимых документов в электронном формате.

Для заселения в новое жилье горожанам необходимо предоставлять оригиналы документации, однако, с сегодняшнего дня бумаги можно донести в центр информирования позже, а сперва предоставить оцифрованные копии.

— Таким образом, большая часть вопросов в рамках переезда теперь решается удаленно, без личных визитов и звонков. Наша задача — перевести в электронный вид максимальное количество услуг, не требующих личного присутствия, чтобы упростить процесс переезда и приблизить момент заселения в новую комфортную квартиру, — отметил первый замруководителя аппарата мэра и Правительства столицы Евгений Козлов.

Чтобы воспользоваться услугой, обратившимся следует зайти в раздел «Услуги», выбрать категорию «Жилье, недвижимость, земля», после во вкладке «Реновация» кликнуть на блок «Помощь при переезде в рамках программы реновации», а затем нажать на «Загрузку документов в рамках программы реновации», пишет официальный сайт мэра Москвы.

На днях сообщалось, что столичные власти заключили 150 договоров на приобретение помещений в новостройках по программе реновации с представителями торговли и услуг.