Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Отправка документов в онлайн-формате стала доступна для участников программы реновации

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Отправка документов в онлайн-формате стала доступна для участников программы реновации
Фото: Pexels

Сервис «Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации» стал доступен на портале mos.ru. Теперь горожане смогут отправлять копии необходимых документов в электронном формате.

Для заселения в новое жилье горожанам необходимо предоставлять оригиналы документации, однако, с сегодняшнего дня бумаги можно донести в центр информирования позже, а сперва предоставить оцифрованные копии.

— Таким образом, большая часть вопросов в рамках переезда теперь решается удаленно, без личных визитов и звонков. Наша задача — перевести в электронный вид максимальное количество услуг, не требующих личного присутствия, чтобы упростить процесс переезда и приблизить момент заселения в новую комфортную квартиру, — отметил первый замруководителя аппарата мэра и Правительства столицы Евгений Козлов.

Чтобы воспользоваться услугой, обратившимся следует зайти в раздел «Услуги», выбрать категорию «Жилье, недвижимость, земля», после во вкладке «Реновация» кликнуть на блок «Помощь при переезде в рамках программы реновации», а затем нажать на «Загрузку документов в рамках программы реновации», пишет официальный сайт мэра Москвы.

На днях сообщалось, что столичные власти заключили 150 договоров на приобретение помещений в новостройках по программе реновации с представителями торговли и услуг.

Читайте также:
онлайн-услуги Москва Документы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте