Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице в рамках Гайдаровского форума были объявлены лауреаты премии «Цифровые вершины — 2021». В номинации «Лучший государственный сервис» победу одержал единый городской идентификатор Mos ID, а «Лучшим IT-решением для умного города» стал «Цифровой двойник города Москвы».

Всего в премии участвовали 160 московских проектов. Их оценивали по различным критериям — от технологических решений и до социально-экономического эффекта от их внедрения.

— Столица является флагманом развития российской ИТ-отрасли, а последние два года стали импульсом к еще большему развитию цифровых сервисов и созданию новых перспективных проектов. Москва не только сохраняет экспертизу в сфере цифровизации, но и готова делиться опытом внедрения ИТ-решений для повышения качества жизни и эффективности управления в других городах, — рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Сервис Mos ID — это универсальный ключ к более чем 150 городским ресурсам. Им ежедневно пользуются более миллиона человек.

«Цифровой двойник города Москвы» — это 3D-модель города, которую можно использовать для планирования и управления городским хозяйством. Уже скоро он будет доступен для всех пользователей официального сайта мэра Москвы.

До этого были подведены итоги конкурса Future iHealth 2021, созданного при поддержке фонда «Московский инновационный кластер», Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, комплекса социального развития и международной биофармацевтической компании «АстраЗенека». Он проводился в рамках трехстороннего меморандума, подписанного в октябре 2021 года.