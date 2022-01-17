Названы самые необычные предметы, забытые в аэропортах Москвы в новогодние праздники

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В аэропортах столицы забывают множество вещей. В том числе и в новогодние праздники. О самых необычных из них рассказали в пресс-службах авиагаваней Шереметьево, Внуково и Домодедово.

— В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно было принято в бюро находок 1 тысяч 114 мест забытых вещей и предметов. В основном это перчатки, шапки, шарфы, пластиковые карты, детские рюкзачки, игрушки, ремни, ключи, пакеты с сувенирами, — передает сообщение пресс-службы Шереметьево агентство городских новостей «Москва».

В том же аэропорту был забыт метровый деревянный меч, коробочка с зубными протезами, клетка для животных и горные лыжи.

В Домодедове пассажиры оставили сладкие подарки, хлопушки, лыжи и осетинские пироги. А Внуково может похвастаться гимнастическим обручем, ластами, погонами капитана полиции и фотопринтером. Пассажиры этой авиагавани с 31 декабря по 13 января оставили около тысячи вещей и лишь 130 человек обратились за пропавшим. Остальные вещи продолжают находиться на хранении.

До этого в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщили, что в 2021 году пассажиры столичной подземки оставили в вагонах и на станциях почти 22 тысячи вещей. Среди них встречались и достаточно необычные. Например, матрас, стетоскоп, радиостанция «Союз», игра «Тетрис» и гармонь.