Названы самые необычные забытые вещи в московском метро в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В 2021 году пассажиры столичной подземки оставили в вагонах и на станциях почти 22 тысячи вещей. Среди них встречались и достаточно необычные. О них в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Среди них матрас, стетоскоп, радиостанция «Союз», игра «Тетрис» и гармонь.

— Все найденные предметы, кроме документов (их передают в УВД на метрополитене), поступают на один из трех складов забытых вещей на станциях «Котельники», «Деловой центр» и «Черкизовская», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Чтобы найти свою вещь в метро, можно совершить несколько действий. Следует позвонить в контактный центр «Московский транспорт» по номеру 3210 или заполнить форму в приложении «Метро Москвы». После этого с пользователем свяжется сотрудник склада и вернет вещь, если она туда поступила. С собой необходимо иметь паспорт.

До этого сообщалось, что в 2021 году специальный сервис РЖД по поиску забытых вещей помог вернуть более 37 тысяч предметов. В пресс-службе перевозчика «Вечерней Москве» рассказали о вещах, которые чаще всего забывают в поездах, а также о самых необычных находках.